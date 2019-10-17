彈劾特朗普條款或感恩節前通過　參院聖誕前完成審訊

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周三（16日）與共和黨參議員舉行閉門午餐會議時，向議員簡介了有關總統特朗普彈劾審訊的過程。他指，彈劾條款或會於下月28日感恩節前在眾議院通過，參議院或能在聖誕節完成審訊。

麥康奈爾的辦公室拒絕向傳媒提供該午餐會議的會議紀錄。有共和黨參議員透露，麥康奈爾在會上稱，屆時一星期中，會有6日進行審訊，每天下午的稍早時間就會開庭。而聯邦最高法院首席大法官羅伯茨會主持審訊。麥康奈爾提醒，參議員不能在審訊期間插嘴，否則會被趕離場。

此外，被指與特朗普私人律師朱利安尼合作向烏克蘭施壓的美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland），將在周四（17日）到眾議院作供。桑德蘭曾透過短訊，向駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）稱，特朗普已澄清他的目的，當中沒有與烏方涉及交換條件。

有消息指，桑德蘭準備在眾議院上表示，在他發該短訊前，特朗普曾透過電話向他下指令，他只是在重覆特朗普的說話，他本人知道美方有以烏方訪白宮作交換條件。據稱，桑德蘭也將澄清，白宮前俄羅斯顧問希爾（Fiona Hill）和前國家安全顧問博爾頓也沒有直接向他提及過對有關烏克蘭的工作之擔憂。