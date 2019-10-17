研究︰2000至2017年全球1.23億兒童活不過5歲

根據周三（16日）公布的兒童死亡率詳盡評估報告，開發中國家每天有1.5萬多名不到5歲的兒童死亡，死亡率在國家之間和國內區域之間呈現極大差異。有關報告發表於《自然》期刊。

研究報告根據數百名專家團隊研究撰寫，從2000年到2017年底，在99個中低收入國家中，有1.23億名新生兒、嬰兒與幼兒夭折，佔5歲以下兒童死亡人數超過90%。若加上2018年的初步數據，還有中國、墨西哥、巴西及馬來西亞等沒有包含在統計中的國家資料，21世紀前20年的兒童夭折人數超過1.3億人。

報告表示，兒童死亡的主因會因年齡而異。1歲以下嬰兒夭折的主因是早產，而2到4歲幼兒傾向因瘧疾與腹瀉疾病，以及肺炎等下呼吸道感染而死亡。新生兒或幼兒死亡率在不同國家可以相差10倍，在不同區域可以相差40倍。

美國華盛頓州健康計量評估研究中心地方疾病負擔主任海伊稱，很悲慘地，每天平均有近1萬5000名不到5歲的兒童死亡，這種狀況應受指摘。他在聲明中指：「我們應該要能對症下藥採取措施，如接種疫苗。我們的調查結果為各國的衞生部長、臨床醫師等人提供平台，可對健康系統作改善。」