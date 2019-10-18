紐約新婚華裔警吞槍自殺亡　生前疑工作上受欺凌

美國紐約一名新婚華裔警員，日前在家中突然吞槍自殺身亡，令家人和朋友悲痛不已。有報道指，他生前在工作上受到欺凌，自殺當晚亦曾尋求心理輔導。

警方指出，結婚才兩個月的33歲死者李林鴻(Linhong Li) 周二(15日)晚休班時，約於8時半在皇后區的家中開槍自盡。她的妻子約一小時後回到家，發現丈夫倒臥血泊，於是報警求助。李被送往醫院救治，但醫生在晚上10時宣告他因頭部中槍不治身亡。

李林鴻是廣東台山人，11歲時舉家移民美國，18歲時加入海軍陸戰隊，並曾往伊拉克服役。退役後他在大學修讀刑警司法，在警察學院以平均成績第一名畢業，之後在2012年加入紐約市警隊，去年1月升為沙展，事發前在曼哈頓24分局服務。

認識李林鴻的人形容他非常好人，但據他妻子的一名好友在Facebook上留言，李林鴻「在家中很開心，但在工作時被欺負。」（He was happy at home, they bullied him at work.）而當地報章也報道，李林鴻在自殺當晚曾向市警總局的心理輔導部門求助。目前尚未知道李林鴻是否留下遺書。

據報道，紐約巿警察局過去每年平均約有5名警員自殺身亡，但今年累計已有10人輕生。