紐約新婚華裔警吞槍自殺亡　生前疑工作上受欺凌

美國紐約一名新婚華裔警員,日前在家中突然吞槍自殺身亡,令家人和朋友悲痛不已。有報道指,他生前在工作上受到欺凌,自殺當晚亦曾尋求心理輔導。

警方指出,結婚才兩個月的33歲死者李林鴻(Linhong Li) 周二(15日)晚休班時,約於8時半在皇后區的家中開槍自盡。她的妻子約一小時後回到家,發現丈夫倒臥血泊,於是報警求助。李被送往醫院救治,但醫生在晚上10時宣告他因頭部中槍不治身亡。

李林鴻是廣東台山人,11歲時舉家移民美國,18歲時加入海軍陸戰隊,並曾往伊拉克服役。退役後他在大學修讀刑警司法,在警察學院以平均成績第一名畢業,之後在2012年加入紐約市警隊,去年1月升為沙展,事發前在曼哈頓24分局服務。

認識李林鴻的人形容他非常好人,但據他妻子的一名好友在Facebook上留言,李林鴻「在家中很開心,但在工作時被欺負。」(He was happy at home, they bullied him at work.)而當地報章也報道,李林鴻在自殺當晚曾向市警總局的心理輔導部門求助。目前尚未知道李林鴻是否留下遺書。

據報道,紐約巿警察局過去每年平均約有5名警員自殺身亡,但今年累計已有10人輕生。