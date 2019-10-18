彭斯緊急斡旋建功　土耳其同意停火讓敍北庫族部隊撤離

敍利亞在美軍撤出敍利亞北部之後揮軍攻打當地的庫爾德族部隊，持續逾一個星期的軍事行動恐釀人道危機。在美國副總統彭斯率領的代表團緊急斡旋下，土耳其周四（17日）同意停火120小時，讓敍利亞北部的庫爾德部隊後撤遠離土耳其邊境，緊張局勢相信暫時能夠平息。

由彭斯、美國國務卿蓬佩奧和白宮國家安全顧問奧布賴恩領導的高層級代表團，周四（17日）抵達土耳其跟其總統埃爾多安會面，要求對方停火。經過逾4小時的談判，埃爾多安同意停火120小時，而「庫爾德人民保衞部隊」和「敍利亞民主部隊」等庫爾德武裝組織，須要向南撤逾30公里，並拆除防衞要塞，以設立「安全地帶」，緩解對土耳其的威脅。在停火宣布後不久，彭斯表示庫族部隊已經開始撤離。

彭斯與蓬佩奧讚揚停火是一項重要的成就，美國總統特朗普亦形容是「文明的偉大一天」、「數以百萬計的人命獲救」。特朗普同時表明，會撤銷早前因為土耳其出兵攻敍而對該國作出的制裁。

今次停火協議的內容，其實正正就是原先土耳其出兵希望達到的軍事目的。土耳其曾經承諾在庫爾德部隊全部撤出安全地帶後就永久停火，但就未有應承會把軍隊撤走。