加薪談不攏　芝加哥公立學校教師罷工　36萬學生受影響

美國芝加哥教師工會（CPS）由於無法與市政府就教師的僱佣合約問題達成協議，該會在周四（17日）召集公立學校教師罷工，並在市內舉行遊行集會活動，芝加哥市約36萬學生受到影響。

該市教師工會、公園管理局工會與公立學校非教職員工工會，一起進行聯合大罷工。約有25000名工會教師、2500名公園工人、7500名學校非教職員工參與。

芝加哥公立學校是全美規模最大的公立學區之一，今年6月工會教師與市政府的僱佣合約到期，雙方在就新的合約內容進行談判時相持不下。工會要求在未來3年內給教師加薪15%，市政府方面則表示會在未來5年內給教師加薪16%。此外，工會還要求市政府提供更多資金，以緩解班級學生人數過多的情況，亦僱用更多非教職員工。但經過數周的談判後，雙方仍無法談得攏。

目前，芝加哥公立學校教師的平均年薪為7.9萬美元；芝加哥市長萊特富特日前表示，按照市政府的提議，5年後教師的平均年薪將超過10萬美元，將是「全美最佳的教師薪資待遇」，而工會的要求卻為每年增加額外25億美元的開支。

芝加哥教師工會主席沙凱則表示，談判進行得不順利，學生父母應該為教師的短期罷工做準備。他說，並不知道罷工會持續多長時間。