逾廿劫匪搶機場解款車現鈔並劫持婦孺作人質　3疑犯被擊斃

警方從被擊斃劫匪搜獲的錢袋和裝備。

巴西聖保羅州坎皮納斯市的維拉科波斯（Viracopos）機場周四（17日）發生搶劫案，一群持械劫匪從機場貨運站一架裝甲解款車搶走一批現鈔後逃走，並與警方展開追逐和駁火，期間一名劫匪一度劫持一名母親和一名嬰兒作人質。最後警方擊斃其中3名劫匪，其他疑犯則依然在逃。

事發於當地上午9時50分許，劫匪乘坐兩輛偽裝成航空官員專車的貨車成功進入機場貨運站，搶劫一家美國運鈔公司旗下的解款車，並搶走了數量不明的現鈔。案發期間有2名機場保安人員被劫匪打傷。

警方嘗試圍剿劫匪，劫匪在逃走期間用三輛燃燒的大獲車堵塞通往機場的公路，以阻止警方追捕。後來警方在機場附近發現三名疑犯，其中兩人在駁火期間被警方擊斃。另一名疑犯則逃入一間住宅，劫持一名女主人和一個10個月大的嬰兒作人質，並與警方對峙近兩個小時後，被警方狙擊手擊斃。兩名人質安然無恙。警方事後透露，參與犯案的劫匪估計有20多人，除被殺的3名疑犯外，其餘劫匪仍未落網。

巴西媒體報道，這是聖保羅州今年以來第三宗機場劫案，包括在今年7月25日，一群劫匪闖入瓜魯柳斯國際機場的貨運倉庫，搶走750公斤、價值高達3000萬美元(約2.4億港元)的黃金。