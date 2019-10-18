通烏醜聞：駐歐盟大使就作供　稱特朗普把對烏事務假手私人律師

美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）周三（17日）就美國總統特朗普的通烏醜聞，出席國會眾議院閉門聽證會。根據已發布的發言稿，桑德蘭指特朗普把涉及美國對烏克蘭外交政策的重要事務，交給其私人律師朱利安尼處理，這做法讓他感到「擔憂和失望」。

然而，儘管桑德蘭認為外交事務應該由國務院負責，但他依然按照特朗普的命令行事。桑德蘭所指的事務，包括桑德蘭及其他幾位外交官請求特朗普在不設前提件的情況下，與烏克蘭總統澤連斯基通話並邀請其來白宮會面；但特朗普拒絕了該請求，並將相關事務交由朱利安尼處理。

對於特朗普要求澤連斯基調查民主黨總統競選人拜登的兒子一事，桑德蘭表示自己是在事情發生之後才知曉，因此完全沒有參與其中。桑德蘭更稱，特朗普要求別國政府調查其總統選舉競爭對手的做法「很不恰當」，而通過凍結軍事援助的方式迫使對方行事「更加錯誤」。

桑德蘭原定於本月8日出席國會聽證會，但因為遭到白宮阻攔而未能出席。對於他最終不顧白宮意見出席國會聽證會，美媒認為他是自己與特朗普的通烏醜聞劃清界線。另一關鍵人物、美國駐烏克蘭使館臨時代辦泰勒，亦將於下周出席國會聽證會。