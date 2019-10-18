明年G7會場選址特朗普名下度假村　被批濫權腐敗

下屆七大工業國集團（G7）峰會明年將由美國主辦，白宮周四（17日）公布，總統特朗普已將主辦權，授予自己名下一間位於佛羅里達州的高爾夫球度假村。消息一出，隨即引發民主黨質疑有貪腐之嫌；白宮則否認特朗普會從中獲利。

白宮代理幕僚長馬爾瓦尼表示，華府考慮了全國12個明年6月10日至12日適用的舉辦會場，最終挑選了特朗普國家多勒爾高爾夫球俱樂部（Trump National Doral Golf Club），認為其面積逾3.6平方公里，是能讓所有代表團和媒體入住的「最佳場所」。他坦言特朗普團隊有份建議地點，特朗普亦明知會受千夫所指，但強調場地只收比其他會場平一半的「成本價」，但他未有透露具體價目。

反對派同斥這是「迄今為止總統最無恥的腐敗例子之一」，眾議院司法委員會主席納德勒譴責特朗普明目張膽地濫用職權、以公謀私，或令彈劾調查再添一筆。特朗普早前在G7峰會亦曾推銷該度假村，《華盛頓郵報》5月曾披露該度假村本為特朗普最大搖錢樹之一，但近2年收入大幅下滑69%，預料生意會在獲得主辦權後火紅爆滿。