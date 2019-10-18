認特朗普叫停軍援施壓烏克蘭　白宮幕僚長極速反口

美國白宮代理幕僚長馬爾瓦尼周四（17日）突破承認，總統特朗普曾叫停向烏克蘭提供近4億美元（約31億港元）軍事援助，以迫使對方調查民主黨。這是華府官員首次承認叫停援助與事件有關，惟馬爾瓦尼數小時後即反口，否認當中涉及交換條件。

馬爾瓦尼指出，特朗普關注到烏克蘭的貪污情況，叫停軍援是不想資助腐敗的國家。他又肯定地指出，特朗普當時曾提及該陰謀論，稱「這就是叫停這筆錢的原因」，強調國內政治影響外交政策是慣例；惟馬爾瓦尼其後發表聲明，指特朗普從未提及「在烏克蘭展開調查前，扣起任何撥款」。

早前有陰謀論指出，烏克蘭曾於2016年入侵美國民主黨全國委員會的電腦，以嫁禍特朗普勾結俄羅斯。共和黨議員多名議員過去數周一直為特朗普辯護，指事件中並無交換條件。

共和黨眾議員魯尼（Francis Rooney）稱對馬爾瓦尼的言論感到困擾，又指被大眾與「威脅外國領導人」聯想起來並不是好事；除非有證據，否則不會評論事件；民主黨議員則認為其言論進一步證實特朗普濫用職權，非常可惡。