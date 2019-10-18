政府致函全國500大企業　鼓勵增強與台的貿易投資關係

美國國務院、商務部及農業部近日向全國500大企業發信，指美國與台灣的關係緊密，鼓勵企業增強與台灣的貿易及投資關係。這是美國政府首次透過致函予私人企業，強調美台友好。有分析指，美國認真看待中國近日對國際企業施壓的行為，並以致函予私人企業的具體方式來回應。

據指，該信件由美國國務院助理國務卿史迪威、商務部代理助理部長施特夫（Ian Steff）及農業部海外服務署署長艾斯利（Ken Isley）共同發出。信中提到，台灣是美國第11大貿易夥伴、第9大農業出口地及第7大留學生來源地。加上台灣旅客享有免簽證入境美國的待遇，美國政府表示：「希望持續深化與台灣的經濟及文化關係，並相信經貿往來是（雙邊關係）發展的關鍵。」

信中強調，沒有任何政府應將其政治標準，強加在企業對客戶呈現的資訊上。美國政府指，台灣在國際貿易體制中扮演關鍵角色，美國各州及企業也與台灣維持蓬勃關係長達數十年，呼籲企業善用台灣提供的機會。美國政府亦曾於2014年與2016年致函地方政府，鼓勵他們與台灣來往。有指政府稍後也會再向各州及地方政府發信，請他們增加與台灣的貿易、教育及投資等合作。