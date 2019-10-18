被指不當推銷手術用陰道網　強生賠1.17億美元

美國個人護理品牌強生早前被控違反《消費者保護法》，不當推銷手術用陰道網。康州華裔總檢察長湯偉麟（William Tong）周四（17日）公布，強生與41個州份及華盛頓的受害人達成和解協議，同意賠償1.17億美元（約9.12億港元）。強生指，這不代表公司承認曾有不當行為，未來將以負責任的態度研究、發展及銷售產品。

除了賠款外，強生亦同意日後改變營銷手法，以確保患者了解相關風險。湯偉麟指，強生不僅誇大了產品的安全性及有效性，亦未有完全披露風險；案件顯示出各州均會積極追究具欺騙性的醫療營銷案件。另外，加州、西維珍尼亞州、肯塔基州及密西西比州不在和解協議範圍，訴訟仍在審理中。

全美估計有數千名婦女植入涉案陰道網，是一種手術植入的合成醫療物料，以治療子宮下垂及失禁等；產品目前僅能用於治療失禁。惟不少人植入後出現多種副作用，包括感到痛楚、流血及細菌感染等，部分更出現器官移位。美國食品藥品管理局（FDA）今年曾下令製造商停止銷售及分銷該陰道網。