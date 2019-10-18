新娘冀婚禮與別不同　邀4祖母組花女團拍婚照

美國田納西州一名準新娘為了與家人分享一個與別不同的婚禮，邀請了她與新郎的4名老邁祖母和曾祖母組成花女團，為雙方家庭締造難得的回憶。有關婚照近日獲攝影師上載社交網後引來極大回響，不少網民大讚照片畫面溫馨、該對準伴侶的考慮周詳體貼。

「我覺得自己能夠擁有她們很受祝福，所以希望她們也能參與在我的婚禮。」懷着這樣的想法，新娘林賽（Lyndsey Raby）邀請了自己90歲的曾外祖母凱瑟琳、76歲和72歲的祖母格蘭特和外祖母貝蒂，以及新郎坦納（Tanner Raby）的70歲祖母喬伊絲擔任花女，陪她走向紅氈的另一端。

祖母們身穿淺藍色套裝，手持裝着花瓣的白色小籃子，與林賽拍下溫馨的照片。婚禮攝影師卡霍（Natalie Caho）稱，她看過很多可愛的花女，但無人能及得上這些老婦。卡霍自周三（16日）上傳照片後引來各大傳媒訪問，網民紛紛表示稱讚和羨慕。

林賽稱，祖母們對婚禮比她還要興奮。她希望這批婚照能鼓勵其他新郎新娘，讓祖父母能參與在婚禮中：「這對他們和對你都會是意義重大。」