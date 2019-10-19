警告保守黨上台將削減開支　杜魯多獲奧巴馬公開支持

加拿大下周一（21日）迎來國會大選，尋求連任的總理杜魯多周五（18日）抵達國會議席最多的安大略省拉票，警告一旦保守黨得勢，未來將大規模削減政府開支和服務；同時強調本屆政府的經濟及環境表現，呼籲選民支持他連任。

杜魯多向逾千名支持者發表演說，強調過去數年曾通過碳定價及保護海洋計劃，為國家帶來低失業率及保育環境。他指保守黨欲削減530億美元（4155億港元）支出，呼籲選民思考是否要迎接具危害性的緊縮措施，並強調只有自由黨才能阻止保守黨上台。

美國前總統奧巴馬周三（16日）亦於社交網公開支持杜魯多，指自己十分自豪曾與對方合作，形容他是個工作努力、有效率的領袖，勇於應付氣候變化等重大事件，指世界需要其領導才能，呼籲加國選民投杜魯多一票。

另外，多倫多今年內已發生逾370多宗槍擊案，較2014年高出至少兩倍，造成數十人死亡，多倫多市長莊德利（John Tory）因而聯同其他市長，於大選前夕要求政府收緊槍枝管制。杜魯多支持禁槍令，但僅包括步槍，稱將限制民眾持有手槍和左輪手槍。而其主要對手、保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）則表明支持實施嚴刑峻罰，而非管制槍枝。