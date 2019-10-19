民主黨選前內訌　總統參選人轟希拉妮是腐敗化身

美國2020年總統選舉展開前哨戰之際，民主黨內部出現矛盾。前國務卿希拉妮早前不點名批評總統參選人、夏威夷眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）是「俄羅斯的心水人選」，加伯德周五（18日）強硬反擊，指對方是持續抹黑自己的幕後黑手，更直斥希拉妮是「腐敗的化身」。

加伯德在Twitter發文指，自己由宣布參選當日開始，就出現指控她受俄羅斯操縱、蓄意破壞其聲譽的行動，如今才終於知道希拉妮是幕後黑手。加伯德狠批希拉妮是好戰女王，亦是腐敗化身，讓民主黨長期積弱，現在終於由幕後走到前台。她呼籲希拉妮不要懦弱地躲在代理人身後，應直接參與黨內初選。

希拉妮早前受訪時指，黨內某人是「俄羅斯心水」的總統參選人，獲俄國很多網站、自動執行特定任務程式、其他方式支持。她未有指名道姓，惟外界估計此人正是加伯德。加伯德此前已多次否認與俄羅斯的關連。

38歲的加伯德是19位民主黨總統參選人之一，惟其支持度大幅落後拜登及麻省參議員沃倫。根據英媒與市場研究公司周四（17日）至周五展開民調顯示，有21%民主黨人及無黨派人士支持拜登，較上月同類調查上升3個百分點，領先16%的桑德斯及15%的沃倫。