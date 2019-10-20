就毒二代獲釋事件通電話　美願阻武器走私入墨西哥

墨西哥政府在軍方與販毒集團槍手激烈槍戰後釋放大毒梟古斯曼的兒子惹來口誅筆伐，外長埃布拉德上周六（19日）透露，總統奧夫拉多爾和美國總統特朗普通過電話，特朗普同意協助阻止非法武器從美國流入墨西哥。

埃布拉德引述奧夫拉多爾在和特朗普的通話中表示，雙方可以使用一些科技阻止武器流入墨西哥，特朗普回答說：「好主意。」最後兩國元首同意派出官員在數天內會面討論有關事宜和有哪些執行選項，並預期會宣布「凍結」透過美墨邊境走私武器到墨西哥的措施。

奧夫拉多爾之前也在社交網站表示，本周收到特朗普電話，期間特朗普就上周在北部城市庫利亞坎發生的流血事件，向奧夫拉多爾表達美墨兩國團結的立場。奧夫拉多爾貼文感謝特朗普在通話中「尊重墨西哥的主權以及他願意維持好鄰居政策的意願」。

墨西哥當局上周四（17日）下午拘捕要求由美國引渡回國的大毒梟古茲曼兒子奧維迪奧，期間軍方和販毒集團槍手爆發激烈槍戰，造成至少8死20傷，奧維迪奧最後在槍手劫持士兵做人質後獲釋，外界紛紛批評警方屈服於黑幫。埃布拉德上周六再為軍方的做法辯護：「如果軍方堅持執行命令，我們預期超過200人會死亡，當中包括大量平民。」