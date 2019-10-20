弟弟販毒罪成　總統被要求下台

洪都拉斯總統埃爾南德斯的弟弟上周五（18日）在美國因販毒被定罪，令數千名國民上街示威，要求總統下台。示威者在反對派號召下繼續上街，直到上周六（19日）凌晨都未平息。

埃爾南德斯的弟弟安東尼奧在紐約一個法庭被裁定販毒罪成，控方將他的罪行描述為依賴「國家支持的販毒」陰謀，導致國民上街，兩日來將全國一半州份的主要道路堵塞和縱火焚燒障礙物，也有暴徒趁火打劫商店。警方未有作出拘捕，促請示威者以「和平並沒有影響其他人權利的」方式發表意見。

埃爾南德斯透透過社交網站堅持指，有關定罪並非針對洪都拉斯，強調他的政府一直在打擊販毒上不遺餘力。他在上周六出席一個嘉許軍方的巡遊期間，更上載與美國代辦霍伊的合照，他又表示和霍伊討論到如何加強合作的同時，繼續共同打擊販毒和與有組織罪案。他指摘被引渡到美國的洪都拉斯毒梟聲稱安東尼奧是受到官方支持的毒販，藉此向他的家庭報復。

雖然洪都拉斯憲法禁止總統競選連任，但埃爾南德斯去年1月開始他的第二個總統任期。他的弟弟接受審訊期間，有已被定罪的毒販表示，他們在埃爾南德斯兩次競選都有作出貢獻，埃爾南德斯則承諾會保護他們和他們的生意。