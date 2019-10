傳特朗普曾玩「一王兩后」　白宮：呢本書係垃圾

美國一本新書聲稱訪問一名患上末期癌症的前黑手黨成員,從他口中得知現任總統特朗普在上世紀80年代,曾在紐約一間由黑手黨控制的高級妓院中,與一名少女和一名妓女同床共寢,該名受訪男子更聲稱透過閉路電視鏡頭目擊整個過程,而所偷拍的黑白片段已寄給黑幫老大。不過書中所說的片段從未曝光,作者也無法尋回兩名被指當時和特朗普共度良宵的女子佐證。白宮則狠批「這本書是垃圾」。

這本名為《總統的所有女人:特朗普和一個捕獵者的形成》(All the President's Women: Donald Trump and the Making of a Predator)的書,兩名作者日前接受訪問,他們聲稱很多人認為他們所訪問的黑手黨成員蒂諾(Jogn Tino)大話連篇,但兩名作者都認為這名有詐騙和偽造文書前科的男子可信。兩人引述蒂諾表示,特朗普是那個永遠「打呔和滴酒不沾的地產佬」,每逢到那間已倒閉的時代廣場妓院消遣是總會要求同一名成人片女星陪伴。

蒂諾透露有天他的黑手黨老大告訴他,那個地產佬和成人片女星會和一名少女玩「一王兩后」。書中沒有說明少女的年齡,只表示當年應是36歲的「地產佬」在房間逗留了1小時。蒂諾又表示妓院房間內都裝有閉路電視鏡頭,防止妓女被恩客暴力對待,他也描述自己監視了整個過程後如何將錄影帶交給老大。兩名作者又引述蒂諾指,他不想把自己的所見所聞帶進墳墓,「因此我向你們爆料,他可是總統。」

白宮通訊總監格里沙姆則發表聲明,強調這本將在周二(22日)出版的「那本書是垃圾,我們對那些20多年前的指控也已經澄清了不知多少次了」。