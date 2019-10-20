更換華製監控設備複雜且成本高　政府仍用逾千鏡頭　

美國國會去年透過《國防授權法案》，禁止聯邦機構購買中國製監控設備。美媒上周六（19日）引述安全設備公司數據指，仍有逾2700個被禁止購買的設備至今仍在聯邦機構使用。有前政府科技官員表示，替換該些設備成本高昂且複雜，因此部門更換的速度緩慢。

《華爾街日報》引述偵察網絡設備公司Forescout的數據報道，聯邦政府網絡正使用的合約設備中，有逾千個已被禁買。其中有民事部門安裝了多達4277個監控鏡頭，當中659個由兩間已被禁的中國公司製造。由於Forescout沒有監察所有政府設備的合約，因此實際數字可能更高。有前資深科技官員透露，政府內部仍有不少人認為能用其他方法管控風險，拒絕承認風險。

國會去年禁止政府部門，購買由杭州海康威視和浙江大華技術股份有限公司製造的設備。法案雖然禁止聯邦機構續簽該些設備的合約，但未有要求移除現有設備。國防部發言人拒絕評論特定產品的安全風險；國土安全部網絡安全助理主任曼弗拉（Jeanette Manfra）指，部門除了考慮成本，亦要平衡使用設備的安全需要。