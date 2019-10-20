執政自由黨支持率稍勝保守黨　大選前夕隔空開火

加拿大周一（21日）迎來大選，民調顯示總理杜魯多所領導的自由黨，及謝爾（Andrew Scheer）帶領的保守黨勢均力敵。兩人上周六（19日）分別於安大略省及多倫多拉票，期間隔空針鋒相對，互相批評對方的政綱。偏右的人民黨指曾遭謝爾抹黑，形容他不值得信任；謝爾拒絕回應事件。

杜魯多批評謝爾欲削減690億加元（約4120億港元）開支，並破壞現屆政府的氣候計劃；當被問及或未能奪得國會大多數議席，杜魯多拒絕回應有何對策。謝爾則稱杜魯多連任後，將花費首100天時間與新民主黨討論結盟並同意加稅，直指他將不惜任何代價保住權力。

人民黨領袖貝尼耶（Maxime Bernier）質疑，保守黨曾聘請顧問來抹黑該黨成員為種族主義者，並試圖阻止貝尼耶參加電視辯論。貝尼耶稱對此感到震驚，指摘謝爾欲以謊言來操縱選舉，表示已向選舉委員會提出申訴，並考慮採取法律行動。杜魯多形容保守派別無他法，僅能捏造事實。

大批學生上周六於蒙特利爾的自由黨競選總部前聚集，抗議政府過去數年的環境政策原地踏步。Nanos調查最新民調顯示，執政自由黨以32.6%支持率領先，保守黨緊追其後，支持率為30.3%，勝出者料需籌組聯合政府。另外，偏左的新民主黨亦獲18.4%支持率，相信為自由黨的首要拉攏對象。