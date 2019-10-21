庫德洛曾為特朗普辦專家簡報會　警告貿易戰或影響連任

美媒近日引述消息報道，美國國家經濟委員會主席庫德洛本月初在中美貿易會談前，曾安排外部專家在白宮為總統特朗普作簡報，會上警告中美貿易摩擦持續升溫會危及美國經濟，並影響特朗普連任的機會。

《華爾街日報》引述知情人士指，有關簡報會在本月8日、即中美貿易磋商前兩日舉行。經濟評論員摩爾和前財長林賽均是與會人士，摩爾肯定美國現時的經濟強勁，指是30年來最好的經濟狀況，為特朗普連任提供重要助力，但指出外界普遍同意對中貿易的不確定性對經濟呈負面作用。

特朗普在會上反駁，指經濟若呈現下行將會是聯邦儲備局的責任，批評當局和聯儲局主席鮑威爾在刺激增長上做得不夠。開會中途，特朗普叫白宮國家貿易委員會主任納瓦羅加入簡報會。摩爾與同僚促請特朗普暫停與中國的貿易戰，指出這可移除阻礙增長的因素，讓明年的經濟回升，是獲得連任的大好形勢。

暫未知該個簡報會對特朗普有何影響，但有政府官員指出，特朗普支持中美達成首階段協議，是基於財長姆紐欽和貿易代表萊蒂澤的工作。前白宮首席策略師班農表示，特朗普正受到來自參議院成員和華爾街的巨大壓力，希望說服他撤銷關稅。

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