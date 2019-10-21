今大選執政黨或失國會控制權　杜魯多籲團結國民

加拿大周一（21日）舉行第43屆大選，爭取連任的總理杜魯多與最大在野黨保守黨黨魁謝爾盡最後努力拉票，雙方民調支持率咬緊，杜魯多領導的自由黨雖然稍微領先，但可能失去下議院的控制權，變成少數派政府。杜魯多在最後一天的拉票活動中呼籲要「團結國民，團結全球」。

各地票站將根據不同時區，於當地時間周一早上7時左右起開門，開放12小時給選民投票。選民將選出338個下議院議席，分布在全國各選區，其中安大略省佔最多，有121個；魁北克省有78個；卑詩省有42個；愛德華王子島最少，只有4個。

杜魯多與謝爾在剛過去的周末，分別在安大略省、魁北克省、卑詩省的主要戰場，向游離選民盡力拉票。杜魯多周日（20日）在溫哥華市郊一個拉票活動上表示：「我們需要一個強大、進步的政府，可以團結加拿大人，對抗氣候變化問題，而非一個進取的反對派。」謝爾同日則繼續批評杜魯多「揮霍無度」的政綱。

今次大選關注候選人對氣候問題的立場、刺激經濟指施等。在中加關係處於低點、香港反修例風波持續之際，大多政黨在競選期間，都小心翼翼避開中國相關的議題，沒有放入競選政綱或電視辯論中。在華人聚居的萬錦市（Markham）地方選舉辯論中，候選人避免在敏感問題上表態，以免得罪任何一方立場的選民。