匹茲堡槍擊案一周年　至少12名白人優越者被捕

美國匹茲堡去年發生猶太教堂槍擊案，造成11人死亡，事件在下周日（27日）踏入一周年。關注猶太人權益的反誹謗聯盟（ADL）周日（20日）發表報告，指過去一年至少有12名白人至上主義者，因涉嫌密謀、威脅或在美國發動反猶襲擊而被捕，並發生過至少50宗針對猶太教物業的案件。

本年首6個月，ADL在美國錄得780宗反猶案件，與去年同期的785宗案件不相上下。而在針對猶太教物業的案件中，12宗涉及運用白人至上符號塗鴉及破壞財物，35宗則有關派發宣傳白人優越主義的單張或物品。而在被捕案件中，則包括去年4月被捕的歐內斯特（John Earnest），他被控在加州波韋殺害1人及導致3人受傷。

ADL表示，組織計算在內的大部分案件，均是受到過往白人優越者發動的襲擊啟發。而本年有3宗針對猶太人的案件，未有顯示屬於白人優越主義；其中2宗是受回教極端主義啟發。ADL稱，至少有30宗針對猶太教物業的縱火、塗污或宣傳個案，是由「意識形態不明」的人士發動，涉及反猶和仇恨，但未有清晰顯示屬白人優越主義。