鴻蒙取代Android？　華為美國高層：還有漫漫長路

中國科企華為早前宣布推出自家研製的作業系統，被視為是對抗美國的制裁。但

華為美國公共事務部副總裁陳黎芳（Joy Tan）近日接受英媒訪問時表示，華為要利用自家作業系統取代Android平台，以及開行相應手機應用程式（App）以取代Google提供的服務，還有一段漫漫長路。

陳黎芳稱，自從華為被美國政府納入實體清單之後，一些為找尋設備及服務供應商找尋替代方案，當中最具挑戰性的部分是尋找可替代由Google提供的服務。她表示，雖然華為可繼續使用Android平台，卻無法使用協助手機App在平台上操作的服務。報道舉例，華為手機用戶雖可從Play Store下載手機App，卻無法使用像Google地圖等由該美國公司提供的服務。

提到華為自家研發的作業系統鴻蒙，陳黎芳強調該系統要取代Google目前透過Android提供的所有服務，還需很多年的時間。她指出，歐洲和東南亞有很多Android用戶，他們已習慣使用Google提供的手機App服務。

陳黎芳又指，華為多次要求華府召開聽證會，讓該公司提出其他方案，向美國購買不涉及國家安全等敏感的設備，並向該公司於當地的現有客戶繼續提供服務，但美國政府一直充耳不聞。因此，華為目前只能透過該公司的供應商和客戶向美政府游說，當中亦包括Google。