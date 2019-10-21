美國要求華外交官見美官前通報　稱目的是令中國放寬限制

美國早前因不滿駐中國外交官在接觸中國官員及學術界人士時受到限制，因此決定向中方實施類似的反制措施，要求中國駐美國外交官在見美國官員及學術界人士時亦需事先通報。美國駐中國大使布蘭斯塔德周一（21日）指，該反制措施的目的是令中國放寬對美國外交官的限制。美方亦計劃加強對由中國官方控制的機構之管制。

布蘭斯塔德形容美國的反制措施「非常適中」。他指，美國駐中國外交官在與中國地方官及學者見面前，都需要經過中方的審查，很多時中方也會拒絕讓他們見面。即使見面獲批，有時也會在會面開始前不久取消。有一次美國外交官欲與廣州學生見面，中方先後以「沒有學生申請與他們見面」、「沒有學生可以與他們見面」及「學生太害羞」為由拒絕。美國外交官在中國的行蹤亦受限制，布蘭斯塔德指，他兩次申請到西藏被拒，終在今年5月成行。然而，當他在到達青海時，曾進入一家咖啡店，卻有中國官員到場叫其他食客不要跟他們說話。

此外，有指外國記者有被中方延遲批發簽證、扣留及竊聽電話的經歷。布蘭斯塔德被問到會否對中國記者實施制裁措施時指，美方已在考慮是否把由中國官方控制的機構列為外國代理人。美國要求將為外國政府或機構工作的人登記為外國代理人，他們要定期公開在美國的行動。

然而，中國駐美國大使館在社交網上表示，美方的反制措施違反《維也納外交關係公約》，並稱中方從沒對美國外交官實施類似限制。布蘭斯塔德直指中方的回應令人震驚，稱美國有公開的制度，而中國的制度很封閉。