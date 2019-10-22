杜魯多連任選情嚴峻網上拉票　國內票站陸續關閉

加拿大周一（21日）舉行第43屆大選，國內最後一個票站將在香港時間周二（22日）早上10時關閉，其後會公布投票結果。消息稱，爭取連任的總理杜魯多選情告急，不僅可能失去下議院控制權，甚至尋求連任失敗。

杜魯多在妻子及3名子女陪同下，前往蒙特利爾票站投票。選前民調顯示，杜魯多領導的執政自由黨，或會不敵在野保守黨。外界估計，自由黨即使能夠勝出，亦可能無法取得下議院過半數議席，或需與其他政黨籌組聯合政府。面對選情告急，杜魯多在Twitter分別以英語及法語發文，呼籲支持者趕往投票。

杜魯多近日不時與醜聞扯上關係，美國《時代》雜誌上月刊出一張他18年前、仍未踏足政壇時，在一間學校派對上塗上啡色皮膚裝扮的照片，被指涉及種族歧視。他為此公開致歉，並回應稱對自己當時行為感到憤怒和失望。

加拿大338個下議院議席，分布在全國各選區，其中安大略省佔最多，有121個。根據加國法律，下議院選舉每4年舉行一次，由贏得多數席位的政黨執政，而其黨魁將出任總理。在2015年大選中，自由黨贏得過半數的184席，而排名次席的保守黨則手握99席。