4藥商涉釀鴉片成癮　與縣政府達2.6億美元和解協議

美國及以色列數間大型藥廠被控涉嫌隱瞞鴉片類藥物風險，造成逾40萬人服藥過量死亡，美國多個州和地方政府要求賠償。俄亥俄州克里夫蘭聯邦法院周一（21日）開庭審理，4間藥廠在在審訊前數小時與該州兩個縣達成2.6億美元（約20.4億港元）和解協議，被視為具指標意義，為解決全國其他鴉片藥物成癮訴訟奠定基礎。

被控的美國藥物分銷商AmerisourceBergen、Cardinal Health、McKesson將賠償2.15億美元（約16.9億港元）；以色列製藥廠Teva則會賠償2000萬美元（約1.7億港元）現金和價值2500萬美元（約2億港元）戒癮治療藥物，而協議未有要求藥廠認罪。

當局戶和藥廠將在周二（22日）繼續談判，試圖就針對其所有訴訟達成480億美元（約3764億港元）協議。另外，北卡羅萊納州司法部長斯坦（Josh Stein）向傳媒表示，該州和賓夕凡尼亞州、德州及田納西州亦在原則上與藥廠達成協議，惟未知和解框架會否得到其他州份和地方政府支持。

2017年數字顯示，在俄亥俄州因藥物過量而死亡的人數位列全美第二，僅次於西維珍尼亞州。這宗和解協或有助促成廣泛和解協議，解決全國約2600宗類似訴訟。