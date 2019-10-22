北韓貨船涉違反制裁　司法部裁定美國奪擁有權

北韓貨船「Wise Honest」去年因違反聯合國安理國決議和制裁，在印尼水域被扣押，之後被交予美國。美國司法部周一（21日）裁定，美國政府可獲得該艘貨船的擁有權，以終止貨船再在「犯罪計劃」中被使用；屬同類個案的首例。

「Wise Honest」因被發現運載價值達300萬美元（約2340萬港元）的煤炭而遭到扣押。華府本年5月向法庭發出民事沒收投訴，紐約南區法院周一下令批准美國政府沒收該船，並由財政部處置。美國助理司法部長德默斯形容該船是北韓規避制裁的最大船隻之一。

美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）和美籍南韓牧師金東植此前均被北韓扣留、虐待，甚至處決。兩人的家庭分別在7月和9月向法庭遞交聯署，要求以該艘北韓貨船及船上資產作為賠償。司法部表示，兩個家庭已收回聯署，感謝瓦姆比爾家庭的自願配合。

北韓貨船曾以改名、換旗和關閉追蹤裝置，以把貨物售往中國和俄羅斯等國，平壤此前曾警告美方若不歸還「Wise Honest」，將會招致不樂見的後果。