華裔畫家自殺亡　年僅35歲　自學成才　藝壇扼腕

加拿大新晉的年輕華裔畫家王俊傑（Matthew Wong）近日在埃德蒙頓自殺身亡，這位成年後自學成才的畫家，去年在紐約舉辦個人畫展後獲一致好評，原本在下月初再辦畫展，豈料在本月2日撒手人寰，終年僅35歲，令人扼腕嘆息。

王俊傑1984年在多倫多出生，7歲至15歲時隨父母到香港居住。其母表示，患有神經內科疾病妥瑞症（Tourette Syndrome）、抑鬱症和自閉症的俊傑，每日醒來受疾病折磨，都要「與惡魔搏鬥」。

俊傑其後因為醫療的需要返回北美，入讀美國密歇根大學，主修文化人類學，2007年畢業後從事過多份文職工作；但俊傑受訪時曾表示，他要到2009年，用一部諾基亞E87手機在祖父的睡房拍攝靜物照片時，才首次開通他的創作意念。

俊傑在2010年返回香港，入讀城巿大學創意媒體學院，2013年取得攝影碩士學位，然而之後他卻志不在攝影，反而轉攻繪畫，從頭自學風景、靜物為主的繪畫技法，在社交媒體向其他藝術家請益，又到圖書館鑽研畢加索、梵高、馬蒂斯（Matisse）等名畫家的作品。

到2015年，俊傑在香港視覺藝術中心舉行了首場個人畫展，翌年又在美國紐約展出作品，更成功售出畫作。至去年，他在紐約Karma畫廊再舉行個人畫展獲得各界好評，有評論形容其作品用色充滿熱情卻帶憂鬱，令人聯想起梵高，但又自成一格。

Karma畫廊負責人表示，王俊傑的作品一展出即受到收藏家青睞，往往作價數千美元，其成就不少人一生難及。他原定在下月再在該畫廊舉辦題為《Blue》的展覽，但可惜他卻選擇了自尋短見。王俊傑的母親憶述，生前和丈夫每次到訪兒子在埃德蒙頓的工作室，往往都能因他的作品而感到驚喜。