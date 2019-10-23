兒子在曾參與投標公司工作　防長避嫌退出100億美元合約決策

美國國防部正就一項價值可達100億美元（約780億港元）雲端運算項目招標，而防長埃斯珀因為兒子在曾有份參與投標的公司工作， 周二（22日）宣布不參與該項招標的決策。

國防部發言人在一份聲明中表示，埃斯珀是出於謹慎和避免其公正性受到關注，而退出決策。國防部就「聯合企業國防基建（Joint Enterprise Defense Infrastructure, 簡稱JEDI）」的合約招標程序已接近尾聲，如果在10年內行使所有期權，該項目價值可達100億美元。

埃斯珀兒子名叫盧克（Luke），國防部沒有公開的名字，但根據他在網上平台的自我介紹，他是任職IBM數碼策略顧問。IBM原本有投標JEDI的合約，但和另一間電腦業巨企甲骨文（Oracle）都已經退出，原因是兩間公司都認為投標過程對另一投標者Amazon Web Services Inc.有利。

Amazon Web Services Inc.是亞馬遜的子公司，現在與微軟成為爭奪合約的最後兩強。