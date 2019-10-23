通烏醜聞：駐烏克蘭大使作供　證特朗普向澤連斯基施壓

美國民主黨正就總統特朗普的通烏醜聞展開彈劾調查，駐烏克蘭大使泰勒(William Taylor)周二向國會議員閉門作供。泰勒在會上一份15頁的開場聲明被美國傳媒獲得，披露更多特朗普向烏克蘭總統澤連斯基施壓調查拜登父子的詳情，被指為彈劾調查增加助力。

聲明指出，泰勒得悉特朗普曾經要求澤連斯基公開表明，會調查拜登和其子亨特在烏克蘭的貪腐行為。泰勒又指，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）曾經對他說，包括對烏克蘭軍事援助的「所有事情」，都取決於這項公布。與此同時，泰勒指特朗普亦以與澤連斯基舉行峰會，作為調查拜登父子的「利誘」。

民主黨多位眾議員在閉門聽證會後反應強烈，其中埃斯派利亞特形容泰勒的供詞「惱人且具爆炸性」，另一位眾議員劉雲平更指可以總結調查，推進彈劾。

面對新一輪的指摘，特朗普繼續聲稱自己是遭受政治迫害，而在周二的最新的一條貼文，他形容自己是黑奴時代私刑（lynching）的受害人，惹來民主黨人指摘他種族歧視。參議院共和黨領袖麥康奈爾雖也指特朗普用詞不當，但就指特朗普是在「完全不公平的程序」下，作出「合理的投訴」。白宮則稱，泰勒的聽證會是「極左翼」民主黨人抹黑特朗普行動的一部分。