涉遭警強姦7年及3次墮胎　無證女終起訴求償

美國康涅狄格州一名洪都拉斯裔的無證女子，上周六（19日）控告一名國土安全部、移民及海關執法局（ICE）的前警員7年來不斷迫姦，身心重創，要求當局賠償1000萬美元（約7800萬港元）。

訴訟書稱，該名化名為「無名氏」的女事主，其親人於2006年非法入境時被捕，她遇上當時是ICE警員的羅德里格斯（Wilfredo Rodriguez）。當他發現事主是無證移民後，就以其家人的安全威脅女方成為他的性奴。自此以後的7年，事主在包括手槍的威嚇下，向自稱為「狼」的男方一周4次提供性服務，並曾在2007、2009及2013年因姦成孕需要墮胎。

事主透過代表律師表示，她在這段日子內被迫服從施暴者以換取與家人不被告發，令她4次嘗試自殺；她希望ICE能改變與無證人士的互動方式，以免再有人濫用權力令類似事件發生。ICE當局暫未就此發表意見。

羅德里格斯在2014年離職並結束與事主的關係，但仍威脅若爆出事實將要對她一家不利。直至去年她與父親申請庇護時向移民官員哭訴，才獲知真相並尋求法律援助。