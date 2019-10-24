特朗普：美國促成土耳其停火　庫族司令很感謝

美國總統特朗普周三（23日）在白宮正式宣布，土耳其與敍利亞庫爾德族在敍利亞東北部的停火屬永久性，並解除早前對土耳其的制裁。特朗普再次為從敍北撤軍的決定辯護，稱是華府的勝利，得以從中抽身而退，並稱「讓其他人在這個長久染血」的國家戰鬥。

美軍從敍北撤走後，俄軍已開入當地填補真空。特朗普稱，少數美軍仍會留在敍利亞，保護當地油田；而敍利亞和土耳其亦必須確保回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）不會在當地捲土重來。

特朗普撤軍的決定，遭到共和黨黨友及民主黨同聲撻伐，指是背叛了同美軍並肩作戰對付IS的庫族部隊。特朗普卻反駁，稱剛與庫爾德部隊的司令官馬茲盧姆（Mazloum Abdi）通話，對方向他表示「非常感激」。事緣土耳其在月初展開攻打庫族的行動後，美國以制裁及斡旋等手段，促使土耳其停火。馬茲盧姆的發言人周三在社交網上發文，感謝特朗普不懈地阻止土耳其及回教極端分子侵害庫爾德人。

特朗普仍然堅持美國從敍北撤軍是一項勝利，又指滿足了讓美國從「古老宗教和部族衝突」中抽身而退的競選承諾。他說：「讓其他人在這個長久染血的沙地上戰鬥吧。」