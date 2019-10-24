Google揚言實現電腦運算「量子霸權」　IBM斥低估同業

科技巨企Google周三（23日）在英國《自然》雜誌發表論文，稱成功在量子運算領域取得突破，利用實驗性的量子處理器，花費約3分20秒就完成傳統超級電腦1萬年才能完成的任務，示範了所謂的「量子霸權（quantum supremacy）」。不過，同業就質疑Google低估傳統超級電腦的能力，指傳統超級電腦的性能並沒有給量子處理器拋離那麼遠。

量子運算中利用量子位元（qubits）運算。相比起傳統電腦中的每個位元（bit）只代表代表「0」或「1」其中一個值，量子位元容許「0」和「1」同時存在，令運算速度大大提升。

Google的研究團隊，利用其實驗性量子處理器Sycamore，用了約3分20秒的時間，從量子電路中採集了100萬個樣本，Google指一台尖端的超級電腦，要約1萬年才能完成這項任務。有關技術目前尚處於萌芽階段，離實際應用還有一段路要走。

有關結果發表後，同業IBM提出質疑，稱由它開發的超級電腦Summit，完成上述任務的實際運算時間亦僅需兩天半，認為Google其實低估了傳統超級電腦的能力。