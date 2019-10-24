朱克伯格出席國會聽證會　議員對Libra諸多不放心

美國社交網巨擘Facebook（Fb）始創人兼行政總裁朱克伯格，周三（23日）現身國會出席眾議院金融服務委員會的聽證會，為明年推出加密虛擬貨幣Libra的計劃「解畫」，是自2018年4月以來首次在國會作證。

屬民主黨的委員會主席沃特斯（Maxine Waters）在會上提出，Libra與及和它一起使用的電子錢包Calibra，會帶來諸多問題，包括私隱、交易風險、國安、歧視、貨幣政策以致全球金融系統的穩定性。對此朱克伯格再次確保，除非得到美國所有監管機構批准，否則Fb不會在全球任何地方推出Libra支付系統。

部分議員的提問亦顯示出他們對Fb的不信任。民主黨議員迪安（Madeleine Dean）問到，國會、監管機構和公共，為什麼要信任Fb，容許它「去創造一間世上最大的銀行、甚至一個實質上的影子主權政府？」朱克伯格的回答是：「議員，我們並不是創造一間銀行，而是創造一個支付系統。」有議員亦質疑，為什麼早前多家大機構諸如Visa、MasterCard及PayPal等都「跳船」，離開Fb成立作監管Libra的Libra Association，朱克伯格惟有承認，「這確是一個有風險的項目。」

對於包括總統特朗普、財長姆紐欽甚至聯署局主席鮑威爾質疑Libra或會成為洗錢、販毒等不法活動的工具，朱克伯格則拋出他的樂觀願景，指Libra可方便世界上很多地方沒有銀行帳戶的人也可以進行轉帳，又稱數碼貨幣將是未來金融服務業的必要產品。他亦大打「中國牌」，警告世界不會在美國就問題爭論時等待，指中國將於未來數月迅速推出類似計劃，來自中國的競爭威脅亦是Fb不應被分拆的理由之一。麥克亨利（Patrick McHenry）是其中一位支持Libra的共和黨議員，他敦促其他議員「不應把創新事物拿去審判。」

聽證會亦牽扯到Fb過往的種種問題，包括它處理私隱、仇恨言論、煽動暴力的手法，朱克伯格對此承應：「我們並不完美，犯了很多錯誤。」