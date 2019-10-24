24名共和黨議員闖機密會議室　阻國防部官員作供

美國民主黨針對總統特朗普「通烏」的彈劾調查持續，約24名共和黨眾議員周三（23日）闖入一名國防部官員閉門作供的場地抗議，令聽證會延遲近5小時。民主黨批評共和黨員違反議會守則，把電子設備帶入「敏感訊息隔離設施」（SCIF）的會議室。參與示威的共和黨人揚言不會容忍民主黨的欺淩；惟亦有共和黨議員認為做法不合適。

由共和黨眾議員加埃茨（Matt Gaetz）帶領的一眾議員，發起示威抗議共和黨人在彈劾調查中遭民主黨不公對待。有議員形容當時場面混亂，共和黨人衝擊並越過在入口檢查的職員，部分人大叫支持總統等語句。有議員被指違規攜帶電子設備入SCIF，並疑似在會議室中使用Twitter發文。

聽證會延誤數小時後展開，負責監察烏克蘭政策的國防部副助理部長庫珀（Laura Cooper）回答各議員提出的問題。有知情人士透露，庫珀解釋了發放軍事援助的程序並被問及有關程序在烏克蘭事件中有否被遵從。另一名美國高級外交官日前供稱，特朗普以暫停軍事援助為挾，迫烏克蘭調查民主黨人。