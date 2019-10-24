新聞剖析：特朗普高調邀功　被質疑向俄送禮

美國總統特朗普周三（23日），稱土耳其承諾將在敍利亞北部永久停火，是因他下令解除實施土耳其因的制裁。然而有美媒質疑，特朗普高調邀功，實際是向俄羅斯送大禮，而且認為他中東政策自相矛盾，對敍利亞或犯下戰爭罪行隻字未提。

土耳其總埃爾多安和俄羅斯總統普京同二（22日）會晤達成協議，讓俄國軍警在敍北邊境巡邏；但美國並未有參與談判中。美媒批評，特朗普評默許土耳其攻擊敍北，實是將美國在當地勢力拱手相讓予俄羅斯、伊朗及巴沙爾政府，但卻稱是化解了歷史上危險局勢，為自己洗白。

另外，特朗普早前聲明會由中東撤軍，但他早前卻因伊朗威脅而向沙特增兵3000人，做法自相矛盾。國敍利亞問題特使杰弗里指，土耳其支持的敍利亞反對派部隊數度犯下戰爭罪，或違反國際法，但特朗普卻沒有提及此事。

此外，特朗普亦強調，華府在打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）方面做得「很好」，聲稱「基本上已重新抓獲」逃離庫爾德監獄的恐怖分子；庫爾德族軍方袖亦表示感激。但杰弗里揭露，估計逾100名IS武裝分子逃脫且下落不明。