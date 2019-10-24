Google開發監控工具　安裝員工電腦上報大型活動

美媒周四（24日）引述消息指，互聯網公司Google正發展一項擬安裝於員工電腦的內部監控工具，自動上報在日曆開設超過100人參與的活動。消息人士相信，有關工具是用以監控組織示威和討論勞工權利的員工。Google回應稱相關指控不實，強調該工具只是提醒員工在日曆加入大型活動前要注意。

Google員工透露，該項Chrome瀏覽器工具相信在上月初開始設計，上月底經Google私隱團隊通過，當時團隊指出該工具「就Google的文化存在數項憂慮」。本月初，負責開創工具的工程師指，這項用作「政策實施」的工具一旦安裝將無法移除，其後部分員工被禁止存取與項目有關的內部設計文件。該工具預料在本月底推出，惟有在加州的Google員工表示自己的電腦已安裝該工具。

Google表示，這項擴增工具是針對濫發日曆活動的問題而設，不會收集能辨認身份的個人資訊或阻止員工使用日曆。該工具經過數月發展，且通過標準的私隱、安全和法律檢討。Google發言人在8月曾表示，公司亦正設計工具，讓員工可標註有問題的內部貼文，並設立協調小組監察公司的對話平台。

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