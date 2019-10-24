美國防官員：中國關鍵科技較美領先　應優先發展可競爭技術

美國國防部國防創新部門主管布朗（Michael Brown）周三（23日）表示，美國在很多關鍵技術上都落後中國；即使美國領先領域的優勢亦不是無法超越，他強調私人科技部門對美國國家及經濟安全的重要，建議美方應優先發展和資助能與中國競爭的技術。

布朗在加州出席有關科技會議時表示，美國部分技術雖處領先地位，但中國佔優勢的技術領域非常多，包括5G網絡、無人機、電池、高超音系統、風能和太陽能及加密貨幣；他又提到美國當局和軍方經常使用的大彊創新的無人機有相當大國安隱憂。

布朗指出，美國政府投資不足是原因之一，美國以前大部分的技術創新都是由軍方支持，但自60年代以來，政府的投資愈來愈少，將發展國防和武器系統，及救災技術的責任轉移至私人企業。但華府與硅谷的緊張關係令發展創新技術變得更複雜，早前Google員工反對研發可用於作戰的技術；而他一直協助中小企公司與國防部合作。

布朗表示，私營部門未必會投資回報不明確的長期技術，然而這種投資就是政府的責任。他又指，中國政府協調謀求科技主導地位，並支持個別巨企的做法值得注意，但不一定是美國跟隨的路。另外，他認為留住全球人才亦是硅谷過去數十年關鍵，但現時不歡迎移民的環境會適得其反。