修例風波︰彭斯談中美關係　籲尊重港人權利

美國副總統彭斯周四（24日）在華盛頓一個智庫論壇就中美關係發表演說，強調中美互相尊重，但狠批中方的債務外交、軍事擴張、損害人權、貿易不公等。他亦提及香港反修例示威，重申總統特朗普主張中方應和平解決事件，尊重《中英聯合聲明》的港人權利。

彭斯表示中國近年經濟發展迅速，是歸因於美國過去25年的大量投資。他指有分析估計中國經濟很快可超越美國，但在特朗普的進取政策下，美國的經濟成為史上最強大。他又狠批中國持續盜竊知識產權，重申會與中方磋商，尋求中方結構性的改革，達成貿易協議。

在戰略方面，彭斯提及中國曾承諾不在南海軍事擴張，但指中方最終言行不一。他稱美國支持一個中國原則，但大陸進一步向台灣的民主自由施壓，令兩個國家與台灣斷交。他亦提及在北韓無核化、波斯灣局勢、伊朗制裁等議題，美國會尋求與中國加強合作。

至於香港問題，彭斯讚揚香港是中國對外的橋樑、世上最自由經濟體之一，但指摘北京打壓香港的自由及人權。他稱美國支持及受香港啟發，敦促香港示威者繼續和平非暴力示威的路線；又斥責NBA部分高層及球星，享有批評自己國家的自由，卻在中國面前噤聲。