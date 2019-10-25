退役美軍被控間諜罪候審　俄法院延長拘留2個月

已退役的美國海軍陸戰隊員韋倫（Paul Whelan）去年12月遭俄羅斯以間諜罪名拘捕，莫斯科法院周四（24日）裁定，韋倫需要再拘留2個月直到12月29日，而案件或要在明年4月到5月才開審；他認為自己遭拘留是當局希望與美國交換囚犯。

韋倫在庭上形容自己跟人質一樣，俄方將他拘留只想與華府交換囚犯。他又要求控方和法官撤消其控罪，「我提出的證據遭到無視......法院對法律問題的裁決永遠有利於控方和聯邦安全局（FSB）。」在法官宣布延長他的拘留期時，他讀出一份聲明稱：「俄羅斯以為他們捉到一個的正執行間諜任務的占士邦，實際上他們只擄走了正在度假的戇豆先生。（Russia thought they caught James Bond on a spy mission, in reality they abducted Mr Bean on holiday.）」

49歲的韋倫擁有美國、英國及加拿大的公民身份，他去年在俄羅斯被捕，被控從事間諜活動及持有國家機密，一旦罪成被判20年。其代表律師表示，韋倫較早前在監獄的庭院活動時被警衞粗暴對待，以及被警告不要跑步和唱歌。