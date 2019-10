退役美軍被控間諜罪候審　俄法院延長拘留2個月

已退役的美國海軍陸戰隊員韋倫(Paul Whelan)去年12月遭俄羅斯以間諜罪名拘捕,莫斯科法院周四(24日)裁定,韋倫需要再拘留2個月直到12月29日,而案件或要在明年4月到5月才開審;他認為自己遭拘留是當局希望與美國交換囚犯。

韋倫在庭上形容自己跟人質一樣,俄方將他拘留只想與華府交換囚犯。他又要求控方和法官撤消其控罪,「我提出的證據遭到無視......法院對法律問題的裁決永遠有利於控方和聯邦安全局(FSB)。」在法官宣布延長他的拘留期時,他讀出一份聲明稱:「俄羅斯以為他們捉到一個的正執行間諜任務的占士邦,實際上他們只擄走了正在度假的戇豆先生。(Russia thought they caught James Bond on a spy mission, in reality they abducted Mr Bean on holiday.)」

49歲的韋倫擁有美國、英國及加拿大的公民身份,他去年在俄羅斯被捕,被控從事間諜活動及持有國家機密,一旦罪成被判20年。其代表律師表示,韋倫較早前在監獄的庭院活動時被警衞粗暴對待,以及被警告不要跑步和唱歌。