亞馬遜大熱出局　微軟奪國防部百億美元雲端運算項目合同

美國國防部一項價值可達100億美元（約780億港元）的雲端運算項目JEDI招標競投激烈。有美媒報道，電腦公司微軟擊敗大熱門亞馬遜子公司，奪得項目合同。五角大樓強調投標過程公平，亞馬遜周五（25日）對結果表示詫異。

五角大樓在聲明中強調，過程遵循採購準則，並指過去兩年已簽署了10份價值逾110億美元的合同，「延續了多供應商及多雲環境戰略」。今次結果被視為一直落後亞馬遜網絡服務的微軟旗下Azure雲端服務的重大勝利，亞馬遜強調旗下雲計算業務Amazon Web Services（AWS）仍是領域中的佼佼者，未來會堅持創新。

「聯合企業國防基建（Joint Enterprise Defense Infrastructure，JEDI）」，將在戰場上佔重要軍情地位，上年公布後吸引多間科技巨頭競逐，其後Google、IBM、甲骨文（Oracle）等相繼退出，剩下亞馬遜與微軟決一雌雄。國防部防長埃斯珀上周以利益衝突為由退出招標決策。

國際市場調研機構Gartner7月一項調查結果顯示，亞馬遜佔公共雲計算市場近48%份額，緊隨其後的微軟則佔近16%。微軟在過去一年更將自己定位為美國軍方的朋友，力排眾議堅持向軍方提供技術。