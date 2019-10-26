最後一分鐘才下注　幸運男喜贏8000萬美元強力球大獎

美國密歇根州一名男子上月開車經過一間便利店，看到當日將有強力球（Powerball）彩票開獎，他在截止投注前最後一分鐘買了4張彩票放在車內，一直沒有對獎。直至近日取出彩票對獎，結果喜出望外，竟中了8000萬美元（約6.2億港元）巨獎。

54歲的奇普瓦（Phillip Chippewa）表示，每次看到彩票頭獎的金額累積至可觀數目時都會買彩票，希望成為幸運兒。然而，當日他卻有猶豫過是否要買彩票，幸好在最後一分鐘還是決定買。

奇普瓦指開獎後其妻子的姊妹透過短訊告訴他們，其社區有人中了頭獎，提醒他們核對彩票。奇普瓦立即到車上取出彩票，更發現號碼全中。奇普瓦夫婦與兒子感到難以置信，決定打電話及到出售彩票的地方確認，結果證實真的中獎，全家人開心得熱淚盈眶。

奇普瓦夫婦育有7名子女及21名孫兒，他打算用獎金幫助全家人改善生活。他說：「我常說我不是最有錢的人，但我因我的家庭而感到滿足。現在我擁有我所需要的金錢，足夠幫助家中好幾代人。」他打算為自己和所有子女買房子，但稱仍會繼續工作。