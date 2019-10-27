修例風波：跨黨派參議員提案　禁美向香港警方輸出裝備

香港政府修訂《逃犯條例》觸發連月示威浪潮，事態發展引起國際關注。美國民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）上周四（24日）聯同共和黨參議員，發起一項有關香港提案，要求美國禁止出口人群管制裝備予香港警方，獲兩黨10多名參議員支持。

默克利表示，香港和平示威者為了支持香港民主未來，受到國家支持的壓迫、暴力、侵犯人權行為，美國永遠不應成為香港警察暴力對抗民主示威同謀。他另提到，有份提案參議員均支持香港民主改革的呼聲，是時候禁止美國向香港警察出口裝備。

除默克利外，民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）、共和黨參議員科爾尼恩（John Cornyn）及（Marsha Blackburn）亦有份提案。目前，曾來港觀察示威的共和黨參議員斯科特（Rick Scott）、早前促請美國蘋果公司將可追蹤香港警察及示威活動位置的地圖應用程式HKmap.live重新上架的民主黨參議員懷登（Ron Wyden）在內等人，均支持有關提案。