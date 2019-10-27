亞馬遜教會會議大比數通過　促允已婚男性任神父

梵蒂岡近日就亞馬遜地區環境及宗教議題舉行了長達3周的教會會議，與會的約180名天主教主教和神父上周六（26日）大比數通過提議，促請教廷允許亞馬遜地區的部分已婚男性擔任神父，以解決當地神職人員不足的問題。提案一旦獲教宗方濟各批准，將會是拉丁禮教會1000年以來首例；教宗稱希望在年底前回覆。

該項名為「viri probati」的提案，建議讓年長、已被任命為教會執事及擁有穩定家庭的天主教男子，擔任神父一職，但並不等同允許神父結婚。提案以128票對41票通過，將只應用於亞馬遜地區。雖然東方禮教會有已婚神父的例子，且改信的已婚英國聖公會神父亦能擔任天主教神父，但今次屬拉丁禮教會自11世紀以來首例。

教宗方濟各此前已表明他欣賞獨身的恩賜和紀律，但指出由於獨身只關乎傳統及紀律，而非教義問題，因此他認為可以改變。橫跨巴西、哥倫比亞、秘魯等國的亞馬遜地區，部分因偏遠而缺乏神職人員，甚至數月以來無法舉行彌撒。另外，會上亦通過建議重啟對任命女性為執事的議題，認為教會應以平等態度商議兩性事工。