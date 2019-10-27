中美學者發表聯合倡議　促停止貿易戰

中國及美國一批經濟學家及法律學者周日（27日）發表聯合倡議，促請兩國停止貿易戰，以減少損失。他們又提出新的經貿磋商框架，旨在令兩國制訂本國政策時得到尊重，並通過談判來達致雙贏。

該批專家認為，新的框架應讓中國有空間去發展自己的產業政策，這方面以往常常是美國批評的對象。新框架也可讓美國在認為中國政策正損害其利益時，以特定的關稅回應。他們相信，新框架可保存雙邊貿易中雙方的利益，而且不必勉強兩國將雙方的經濟模式變得相似。此外，新方法符合現行的國際多邊制度，並令中美在世貿規則下擁有更大權利。

近年學者研究，如何應對美國總統特朗普對全球現行經濟規則提出的挑戰，加上多國也認為現有的政策未能回應中國經濟崛起及其對其他國家的影響，令他們決定加緊研究。諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨及斯彭思、經濟學家羅德域（Dani Rodrik）及北京大學國家發展研究院院長姚洋等專家，亦有份發表聯合倡議。

此外，美國副總統彭斯上周四（24日）在華府智庫舉辦的論壇上發表對華演說，他在不公平貿易行為、擴大在南海及東海影響力、台灣、香港、新彊及宗教等問題上，批評北京的政策。中國國務委員兼外交部部長王毅上周六（26日）在北京出席論壇時，被問到他對彭斯演說的看法時，直斥其演說為「一派胡言」。

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