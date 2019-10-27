俄公布衞星圖片　斥美國非法運走敍利亞石油

俄羅斯國防部上周六（26日）公布多張衞星圖片，顯示美國持續把敍利亞東部油田的產油非法運出敍利亞，估計每月獲利達3000萬美元（約2.34億港元）。當局形容此乃「國際強盜行徑」，強調敍利亞的油應屬於敍利亞，而非庫爾德族或其保護者美國。

俄羅斯國防部引述情報指，非法運油活動由美國的主要企業和私人軍事合約商執行，受美軍特種部隊和空軍保護；而一間由美國控制、名為「Sadcab」或「Sedcab」的公司負責出口石油。當局列舉8月23日、9月5日和9月8日衞星圖片顯示，分別有90、25和36輛車曾在代爾祖爾和哈塞克出現，其中包括56輛燃油車和55輛油罐車。

庫爾德族控制的敍利亞東北部地區，其產油量及產糧量分別佔全國的9成和8成。俄羅斯、敍利亞和伊朗的聯軍一直希望奪得產油區，惟因美軍支援庫爾德族而未能如願。美國防長埃斯珀上周五稱，美國將在不久未來加強於代爾祖爾的部署，防止恐怖份子取得油田。俄羅斯則揶揄，美國為了圖利，國防部和中情局將預備無限期地「守衞」敍利亞油田不受隱藏的恐怖分子染指。