特朗普︰IS領袖巴格達迪已喪生　與3名子女同歸於盡

回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪之前屢傳死訊。美國傳媒報道，軍方在一次突襲行動中已擊斃他，惟一直未經官方證實。美國總統特朗普當地時間周日（27日）早上九時召開記者會，宣布巴格達迪於周六（26日）晚死於美國特種部隊的突襲行動，其3名子女及2名妻子亦一同喪生，美方在行動中沒有人傷亡。

特朗普在白宮發表講話，隨即便說道：「在前一晚，美國將世界頭號恐怖分子繩之以法，巴格達迪已經死亡。」他又指，特種部隊在敍利亞西北部展開突襲，行動中沒有人員死亡，但大批IS武裝份子與他一同喪生。

另外，特朗普形容巴格達迪被美軍圍捕時不停尖叫及哭泣，其後他逃入一條隧道；當軍犬追捕到隧道盡頭時，巴格達迪將他的3名年幼子女一同拖走，最後引爆身上的炸彈背心自殺，「他可恥地死去，跟懦夫一樣」，並指他的遺體被炸得殘破不堪。他其後回應傳媒指，他的2名妻子亦在行動中喪生。

其後特朗普又指美方已追尋他的下落多年，惟最近數周才確認其身處位置；最後特朗普又感謝俄羅斯、土耳其、敍利亞和伊拉克所給予的援助。他又特別感謝俄方開放部分領空，讓美方直昇機前往目的地、以及庫爾德族武裝部隊提供相關資訊。