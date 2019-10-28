特朗普將聯絡遭IS殺害家屬　行動以女人質米勒命名

美國總統特朗普周日（27日）證實，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪被美軍特種部隊圍捕期間死亡，將聯絡被IS殘害死難者家屬。新任國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）受訪時提及，此次行動是以遭IS綁架、淪為性奴遇難美國女人質米勒（Kayla Jean Mueller）命名。

特朗普表示，他將聯絡被IS劊子手高調斬首美國記者福利（James Foley）以及米勒家人聯絡。奧布賴恩接受全國廣播公司（NBC）訪問亦提到，這次行動將一名對三位美國人、兩名記者、一名人道主義工作者斬首的男子繩之以法；又提到參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將行動以米勒命名，認為這是「大家必須知道的事」。

對於綁架女兒恐怖分子證實死亡，米勒父親周日受訪時情緒激動。他哭訴巴格達迪綁架米勒，並稱：「米勒被關進很多監獄。她被單獨囚禁、她受盡折磨、她很害怕。最後，她被巴格達迪強姦。」

終年26歲的米勒來自美國亞利桑那州，早年遠赴敍利亞幫助受內戰影響難民，以及為土耳其一個人道組織工作。她2013年8月在敍利亞與一批救援義工被擄走後，一度淪為巴格達迪性奴。有傳米勒2015年2月被囚在敍利亞拉卡一處建築物時，遭約旦戰機炸中死亡。