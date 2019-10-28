巴格達迪生前早有準備　欽點薩達姆時期軍官為接班人

美國總統特朗普證實，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪上周六（26日）死亡。惟美媒指出，巴格達迪生前已淡出組織日常行動，只負責下達命令，8月時更提名在伊拉克前總統薩達姆執政期間擔任軍官的卡達什（Abdullah Qardash）為接班人。

《新聞周刊》引述消息指，卡達什數月前獲巴格達迪提名為接班人，負責組織內宗教事務。卡達什有數個化名，其中一個化名為阿法裡（Hajji Abdullah al-Afari），外間對他所知甚少，只知道他曾在伊拉克前總統薩達姆執政期間擔任軍官。

一名IS成員形容，巴格達迪屬IS「有名無實領袖」，根本不會參與及策劃日常行動，只會下令「可以」或「不可以」。國際恐怖主義搜尋組織（SITE）的始創人及專家卡茨（Rita Katz）指出，從歷史上來看，恐怖組織即使失去領袖仍能繼續運作，而且IS早已展示其作戰彈性，「它 ( IS）肯定會利用巴格達迪之死來招募和發動襲擊」。。

除巴格達迪外，IS發言人阿爾米赫吉爾（Abi Hassan al-Muhajir）周日亦在敍利亞北部喪生。消息稱，由美國支持的敍利亞民主部隊（SDF）與美軍在敍北城鎮賈拉布魯斯（Jarablus）附近村莊展開聯合行動時，殺死被視為巴格達迪左右手的阿爾米赫吉爾。