現任總統對手得票暫時超過47%　或毋須舉行次輪投票

阿根廷周日（27日）舉行大選，國內3400萬名選民將選出總統及多位議員。官方點算65%選票後表示，正義黨候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）手握47.21%選票，領先現任總統馬克里（Mauricio Macri）的41.42%，或毋須舉行第二輪投票亦可登上總統寶座。

當地傳媒報道，費爾南德斯已在首輪總統選舉擊敗馬克里。其中一間電視台更稱，費爾南德斯領先馬克里超過10個百分點，即代表毋須舉行次輪投票。正義黨8月初選時，曾以大勝對手。

有費爾南德斯支持者表示，他在街上見到途人滿面愁容，希望國家能有更好經濟發展及更多社會保障措施。馬克里2015年上任後，阿根廷去年陷入經濟危機，國內通脹問題嚴重，連帶職位數字大減，貧窮人口數字卻顯著增加。

根據阿根廷選舉制度，總統候選人獲45%選票，或獲40%以上選票且較得票第2高候選人多出10個百分點，即可避免舉行第二輪投票。若無人取得足夠票數，阿根廷下月24日會展行次輪投票，由得票最多候選人勝出。